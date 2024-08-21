Україна повернула з окупації ще 12 дітей

Ще 12 дітей повернули на підконтрольну Україні територію.

З окупованої території вдалося повернути ще 12 дітей.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

"Їх разом із родинами евакуювали в межах ініційованого президентом Володимиром Зеленським плану Bring Kids Back UA, йдеться на сайті благодійної організації Save Ukraine", – сказано в повідомленні.

Зокрема, 6 родин повернулися з окупованої частини Херсонської області. Серед них – двоє хлопців та четверо дівчат віком від 3 до 12 років.

Зараз діти зі своїми родинами перебувають у безпеці. З евакуйованими працюють лікарі та психологи.

Нагадаємо, українські діти – Ксенія, Денис і Ростислав – перед Гельсинською комісією розповіли шокувальні подробиці про російський полон.

Також стало відомо, скільки прийомних дітей опинилися на окупованих територіях або були депортовані до РФ. За словами президента України Зеленського, Росія викрала близько 20 тисяч українських дітей – і це лише та кількість, яку вдалося встановити офіційно.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Дітей з Херсона викрав лідер "Справедливої Росії" Сергій Миронов! ТСН має докази для Гааги!

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