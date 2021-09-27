В Днепре неизвестные избили террориста

Мужчине с травмами пвикликалы скорую, а он попал в райотделения милиции.

В Днепре избили мужчину. Очевидцы вызвали медиков, а пострадавший взамен набросился на работников скорой с кулаками.

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Об этом сообщает "Репортер. Днепр".

Вчера, 26 сентября, в Днепре правоохранители получили сообщение о том, что на улице Семафорная избили мужчину. На месте происшествия уже работали медики, но пострадавший вел себя агрессивно и угрожал медикам физической расправой.

Выяснилось, что неизвестные на улице избили самого, что ни на есть террориста.

Дебошира задержали, а при проверке в райотделе оказалось, что 38-летний мужчина находится в розыске СБУ в Днепропетровской области по ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации). К "терроризму" мужчине добавили и статью "хулиганство", а также "нахождение в нетрезвом состоянии в общественном месте".

Напомним, что Сумах пьяный горожанин устроил погром в нескольких ювелирных магазинах и банковских учреждениях. Дебошира задержали правоохранители

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