В Днепре неизвестные избили террориста

Мужчине с травмами пвикликалы скорую, а он попал в райотделения милиции.
В Днепре избили мужчину. Очевидцы вызвали медиков, а пострадавший взамен набросился на работников скорой с кулаками.
Об этом сообщает "Репортер. Днепр".
Вчера, 26 сентября, в Днепре правоохранители получили сообщение о том, что на улице Семафорная избили мужчину. На месте происшествия уже работали медики, но пострадавший вел себя агрессивно и угрожал медикам физической расправой.
Выяснилось, что неизвестные на улице избили самого, что ни на есть террориста.
Дебошира задержали, а при проверке в райотделе оказалось, что 38-летний мужчина находится в розыске СБУ в Днепропетровской области по ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации). К "терроризму" мужчине добавили и статью "хулиганство", а также "нахождение в нетрезвом состоянии в общественном месте".
Напомним, что Сумах пьяный горожанин устроил погром в нескольких ювелирных магазинах и банковских учреждениях. Дебошира задержали правоохранители