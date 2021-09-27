У Дніпрі невідомі відгамселили терориста

Чоловікові з травмами пвикликали швидку, а він потрапив до райвідділення поліції.

У Дніпрі побили чоловіка. Очевидці викликали медиків, а постраждалий натомість накинувся на працівників швидкої з кулаками.

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Про це повідомляє "Репортер. Дніпро".

Вчора, 26 вересня, у Дніпрі правоохоронці отримали повідомлення про те, що на вулиці Семафорній побили чоловіка. На місці події вже працювали медики, але потерпілий поводився агресивно і погрожував медикам фізичною розправою.

З'ясувалося, що невідомі на вулиці побили самого, що ні на є терориста.

Дебошира затримали, а під час перевірки у райвідділенні виявилося, що 38-річний чоловік перебуває в розшуку УСБУ в Дніпропетровській області за ст. 258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації). До "тероризму" чоловікові додали і статтю «хуліганство», а також " перебування в нетверезому стані в громадському місці".

Нагадаємо, що Сумах нетверезий містянин влаштував погром у кількох ювелірних крамницях та банківських установах. Дебошира затримали правоохоронці

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