В Днепре во время операции на глазах умер подросток

В Днепре во время операции на глазах умер подросток

У парня остановилось сердце.

В Днепре во время проведения хирургического вмешательства умер подросток. У парня произошла остановка сердца.

Об этом сообщают на странице учреждения, где учился подросток.

Ученический совет, педагогический коллектив и учащиеся УВК № 139 выразили соболезнования близким и родным умершего 10-классника Захара Кравчука.

"Захар был активным, жизнерадостным, светлым юношей, который еще только начинал строить свои планы на жизнь, вдыхал каждую его минуту полной грудью, радовал своих близких и друзей, мечтал, любил ...", — говорится в публикации.

Сообщается, что Захар умер во время операции на глазах. У него произошла остановка сердца.

Напомним, что мальчик, которого подстрелил полковник в Житомирской области, перенес уже две операции. Сквозного огнестрельного ранения брюшной полости с многочисленными повреждениями внутренних органов он получил дома.

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