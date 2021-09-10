В Харькове две девушки устроили свадьбу (видео)

Гости и молодожены провели перформанс, чтобы привлечь внимание к будущему прайда.
В Харькове возле центрального загса прохожие заметили необычную свадьбу. Две девушки в свадебных платьях "поженились" между собой.
Видео брака выложили в телеграмм-канале ТРУХА.
Оказалось, что свадьба двух девушек — это перформанс общественной ЛГБТ-организации KharkivPride.
Им представители сообщества пытались привлечь внимание общественности к равному доступу всех граждан к получению государственных услуг, в частности, заключению брака.
Напомним, что в Одессе после завершения ЛГБТ-прайда, против которого протестовали сторонники традиционных семейных ценностей, произошли столкновения активистов с работниками полиции.