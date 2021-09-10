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В Харькове две девушки устроили свадьбу (видео)

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В Харькове две девушки устроили свадьбу (видео)

Гости и молодожены провели перформанс, чтобы привлечь внимание к будущему прайда.

В Харькове возле центрального загса прохожие заметили необычную свадьбу. Две девушки в свадебных платьях "поженились" между собой.

Видео брака выложили в телеграмм-канале ТРУХА.

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Оказалось, что свадьба двух девушек — это перформанс общественной ЛГБТ-организации KharkivPride.

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Им представители сообщества пытались привлечь внимание общественности к равному доступу всех граждан к получению государственных услуг, в частности, заключению брака.

В Харькове представители ЛГБТ-сообщества устроили показательную свадьбу

В Харькове представители ЛГБТ-сообщества устроили показательную свадьбу

Напомним, что в Одессе после завершения ЛГБТ-прайда, против которого протестовали сторонники традиционных семейных ценностей, произошли столкновения активистов с работниками полиции.

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