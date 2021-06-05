Активисты требовали принять законопроект об усилении ответственности за преступления на почве ненависти.

В субботу, 5 июня, в центре Киева под Офисом президента митинговали представители ЛГБТ-сообщества и их противники.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Первые требовали принять законопроект об усилении ответственности за преступления на почве ненависти. Говорят, собрались после ряда нападений. В частности, на прошлой неделе около 20 мужчин в балаклавах и с файерами выбили окна и ворвались в офис ЛГБТ-организации в Киеве. А полиция, приехавшая на вызов; не сразу приняла заявление о преступлении, жалуются представители ЛГБТ. Крушили их офис и в Одессе. На видео с камер наблюдения видно, как мужчины в масках камнями бьют окна, а затем убегают.

"Есть необходимость, насущная необходимость изменить правила игры. В настоящее время полиция не может расследовать преступления на почве ненависти, они просто не знают, как правильно квалифицировать это преступление", — отметил один из участников митинга.

"Если человек ненавидит тебя за то, что ты определенной ориентации и совершает преступление, основываясь на этом, то этого человека будут наказаны в два раза больше, чем за хулиганство", — отметила другая участница.

Сегодня тех, кто пришел на Банковую отстаивать свои права, было гораздо больше, чем их противников. Чтобы не произошло столкновений, между ними стоял кордон полицейских, но все прошло спокойно.

Новости Украины: представители ЛГБТ-сообщества митинговали под стенами ОП

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