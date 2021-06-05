Активісти вимагали ухвалити законопроєкт про посилення відповідальності за злочини на ґрунті ненависті.

У суботу, 5 червня, в центрі Києва під Офісом президента мітингували представники ЛГБТ-спільноти та їхні противники.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Перші вимагали ухвалити законопроєкт про посилення відповідальності за злочини на ґрунті ненависті. Кажуть, зібралися після низки нападів. Зокрема, минулого тижня близько 20 чоловіків у балаклавах і з фаєрами вибили вікна та увірвалися до офісу ЛГБТ-організації у Києві. А поліція, що приїхала на виклик, не одразу прийняла заяву про злочин, скаржаться представники ЛГБТ. Трощили їхній офіс і в Одесі. На відео з камер спостереження видно, як чоловіки у масках камінням б'ють вікна, а потім тікають.

"Є потреба, нагальна потреба змінити правила гри. На сьогодні поліція не може розслідувати злочини на ґрунті ненависті, вони просто не знають, як правильно кваліфікувати цей злочин", - зазначив один із учасників мітингу.

"Якщо людина ненавидить тебе за те, що ти певної орієнтації і коїть злочин, ґрунтуючись на цьому, то цю людину буде покарано вдвічі більше, аніж за хуліганство", - зазначила інша учасниця.

Сьогодні тих, хто прийшов на Банкову відстоювати свої права, було набагато більше, ніж їхніх противників. Аби не сталося сутичок, між ними стояв кордон поліцейських, але все минулося спокійно.

Новини України: представники ЛГБТ-спільноти мітингували під стінами ОП

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