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Вагітна Катерина Осадча похизувалася старшим сином-випускником

Вагітна Катерина Осадча похизувалася старшим сином-випускником

instagram.com/kosadcha

Ілля закінчив школу.

Популярна українська ведуча Катерина Осадча, яка втретє вагітна, похизувалася своїм старшим сином.

Знаменитість рідко публікує світлини з нащадком, втім, сьогодні особлива нагода. Так, Ілля закінчив київську приватну міжнародну школу. На своїй сторінці в Instagram теледіва показала знімки з випускного вечора. На світлинах усміхнена зірка позувала із нащадком-красунчиком у мантії та з дипломом в руках.

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© instagram.com/kosadcha
instagram.com/kosadcha

Зі свого боку, Катерина вбралася у легку білу сукенку.

© instagram.com/kosadcha
instagram.com/kosadcha

"Мій випускник. Ніби лише в мене був випускний, а вже в Іллі! І ніби лише йшли до першого класу, а вже Ілля майбутній студент! Ілля, нехай доросле життя буде легким і щасливим, а я завжди поруч", – поділилася Осадча.

© instagram.com/kosadcha
instagram.com/kosadcha

Зі свого боку, фани та колеги знаменитості привітали її та Іллю з подією. Також юзери засипали юнака компліментами, зазначивши, що він дуже схожий на зіркову маму.

  • Який красунчик
  • Як сильно на тебе схожий
  • Ви такі схожі
  • Одне обличчя

Нагадаємо, раніше вагітна Катерина Осадча у білосніжному комбінезоні влаштувала показ своєї колекції просто неба. Ведуча у колаборації з Андре Таном представила свою колекцію на території ландшафтного парку.