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Топ-5 модних зачісок на літо-2021

Топ-5 модних зачісок на літо-2021

Getty Images

Літо — найкращий час для експериментів з волоссям.

Найчастіше більшість дівчат не знає як укласти або заплести красиво волосся, щоб воно не заважало, але але водночас мало стильний вигляд. Тому частіше за все носять просто розпущене. Однак зараз в моду повернулися легкі плетіння, недбалі пучки і знову стали популярні аксесуари для волосся, тому не варто нехтувати ними, адже такі зачіски будуть актуальні ціле літо.

Ми зібрали для вас п'ять простих і стильних укладань, які легко можна повторити самостійно і для будь-якого виходу.

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Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Прически для девочек / © instagram.com/hairstyles_maryna
Инструменты для причесок / ©
Зачіски для дівчат (53 фото)