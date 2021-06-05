В Одеській області в дитячому таборі масово отруїлися вихованці

Підозрюють, що діти отруїлися ще в поїзді дорогою до табору.

Шестеро вихованців табору відпочинку в Одеській області опинилися на лікарняних ліжках через кишкову інфекцію.

Ще 20 дітей від шести до дев'яти років ізольовані у таборі під наглядом медиків - у них легкий перебіг. Про це 5 червня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Ймовірно, діти отруїлися у потягу дорогою на відпочинок. Адже із понад півтори сотні вихованців захворіли нібито саме ті, що їхали в одному вагоні та харчувалися разом. Медики підозрюють у недужих сальмонельоз.

Зміна почалася в таборі 1 червня, наступного дня з’явилися перші недужі. Утім, адміністрація приватного закладу повідомила про це лише напередодні. Туди одразу виїхала комісія.

Сьогодні, кажуть в лабораторному центрі МОЗу, нових випадків захворювання у таборі не було. У харчоблоці відібрали проби, результати обіцяють у понеділок.

"Між заїздом і першими випадками захворювання минуло дуже мало часу. Можливо, в інкубаційному періоді хтось заїхав. Тому треба дочекатися результатів. Зараз в бактеріологічній лабораторії проводиться аналіз і змивів, і добових проб, і продуктів та води", - розповів заступник директора Одеського обласного лабораторного центру МОЗ Сергій Дементьєв.

Новини України: в Одеській області 6 вихованців табору опинилися в лікарні через кишкову інфекцію

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання