В Одесской области в детском лагере массово отравились воспитанники

Подозревают, что дети отравились еще в поезде по дороге в лагерь.

Шестеро воспитанников лагеря отдыха в Одесской области оказались на больничных койках из-за кишечной инфекции.

Еще 20 детей от шести до девяти лет изолированные в лагере под наблюдением медиков — у них легкое течение. Об этом 5 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.

Вероятно, дети отравились в поезде по дороге на отдых. Ведь из больше полторы сотни воспитанников заболели якобы именно те, которые ехали в одном вагоне и питались вместе. Медики подозревают в больных сальмонеллез.

Изменение началась в лагере 1 июня, на следующий день появились первые больные. Впрочем, администрация частного заведения сообщила об этом только накануне. Туда сразу выехала комиссия.

Сегодня, говорят в лабораторном центре Минздрава, новых случаев заболевания в лагере не было. В пищеблоке отобрали пробы, результаты обещают в понедельник.

"Между заездом и первыми случаями заболевания прошло очень мало времени. Возможно, в инкубационном периоде кто-то заехал. Поэтому надо дождаться результатов. Сейчас в бактериологической лаборатории проводится анализ и смывов, и суточных проб, и продуктов, и воды", — рассказал заместитель директора Одесского областного лабораторного центра Минздрава Сергей Дементьев.

Новости Украины: в Одесской области 6 воспитанников лагеря оказались в больнице из-за кишечной инфекции

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