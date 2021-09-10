У Харкові дві дівчини справили весілля (відео)

У Харкові дві дівчини справили весілля (відео)

Гості і наречені провели перформанс, щоб привернути увагу до майбутнього прайду.

У Харкові біля центрального рагсу перехожі помітили незвичне весілля. Двоє дівчат у весільних сукнях "побралися" між собою.

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Відео шлюбу виклали у телеграм-каналі ТРУХА.

Виявилося, що весілля двох дівчат - це перформанс громадської ЛГБТ-організації KharkivPride.

Ним представники спільноти намагалися привернути увагу громадськості до рівного доступу усіх громадян до отримання державних послуг, зокрема, укладання шлюбу.

У Харкові представники ЛГБТ-спільноти влаштували показове весілля

Нагадаємо, що в Одесі після завершення ЛГБТ-прайду, проти якого протестували прихильники традиційних сімейних цінностей, відбулися сутички активістів із працівниками поліції.

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