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В Херсоне снова слышны звуки взрывов

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
295
Время на прочтение
1 мин
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В Херсоне снова слышны звуки взрывов

Фото: Associated Press

В соцсетях пишут, что в Херсоне громко.

В среду, 11 января, в Херсоне сообщают о взрывах. Воздушная тревога в области не объявлена.

Об этом сообщает "Суспільне".

"В Херсоне слышны взрывы", — говорится в сообщении.

Обстрелы Херсона

11 ноября 2022 года ВСУ уволили Херсон. С тех пор оккупанты не прекращают ежедневные обстрелы города.

Так, 10 января, оккупанты снова атаковали Херсон. Российский снаряд разорвался прямо во дворе многоэтажки.

А в селах оккупированной части Херсонщины российские захватчики проводили рейды по домам пенсионеров.

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Дата публикации
Просмотры
295
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