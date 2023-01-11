В Херсоне снова слышны звуки взрывов

В соцсетях пишут, что в Херсоне громко.

В среду, 11 января, в Херсоне сообщают о взрывах. Воздушная тревога в области не объявлена.

Об этом сообщает "Суспільне".

"В Херсоне слышны взрывы", — говорится в сообщении.

Обстрелы Херсона

11 ноября 2022 года ВСУ уволили Херсон. С тех пор оккупанты не прекращают ежедневные обстрелы города.

Так, 10 января, оккупанты снова атаковали Херсон. Российский снаряд разорвался прямо во дворе многоэтажки.

А в селах оккупированной части Херсонщины российские захватчики проводили рейды по домам пенсионеров.

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