Жителей Чернигова предупреждают о стрельбах в окрестностях города: что произошло

Учения будут на полигоне.
Жителей Чернигова и района райому предупреждают, что вечером 11 января они могут слышать звуки взрывов. Людей просят сохранять спокойствие.
Об этом сообщили в ОК "Пивнич".
"Сегодня с 16:30 до 20:00 будут проводиться стрельбы в темное время суток с использованием автоматического стрелкового оружия на полигоне на окраине города", — говорится в сообщении.
Кстати, в окрестностях областного центра, на спецполигоне, сегодня провели уничтожение взрывоопасных предметов.
Напомним, 11 января на Прикарпатье также может быть громко. В регионе будут проходить обучение военных. Потому могут быть характерны звуки взрывов.
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