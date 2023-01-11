Жителей Чернигова предупреждают о стрельбах в окрестностях города: что произошло

Учения будут на полигоне.

Жителей Чернигова и района райому предупреждают, что вечером 11 января они могут слышать звуки взрывов. Людей просят сохранять спокойствие.

Об этом сообщили в ОК "Пивнич".

"Сегодня с 16:30 до 20:00 будут проводиться стрельбы в темное время суток с использованием автоматического стрелкового оружия на полигоне на окраине города", — говорится в сообщении.

Кстати, в окрестностях областного центра, на спецполигоне, сегодня провели уничтожение взрывоопасных предметов.

Напомним, 11 января на Прикарпатье также может быть громко. В регионе будут проходить обучение военных. Потому могут быть характерны звуки взрывов.

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