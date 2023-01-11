Мешканців Чернігова попереджають про стрільби на околицях міста: що сталося

Навчання будуть на полігоні.

Мешканців Чернігова і району райому попереджають про те, що ввечері 11 січня вони можуть чути звуки вибухів. Людей просять зберігати спокій.

Про це повідомили в ОК "Північ".

"Сьогодні від 16:30 до 20:00 проводитимуться стрільби у темний час доби з використанням автоматичної стрілецької зброї на полігоні на околиці міста", - йдеться у повідомленні.

До слова, на околицях обласного центру, на спецполігоні, сьогодні проведили знищення вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 11 січня на Прикарпатті також може бути гучно. В регіоні будуть відбуватися навчання військових. Тому можуть бути характерні звуки вибухів.

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