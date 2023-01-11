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Зеленський прибув із неоголошеним візитом до Львова (відео, фото)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Зеленський прибув із неоголошеним візитом до Львова (відео, фото)

Фото: Максим Козицький / Facebook

Свій візит Зеленський розпочав із вшанування пам'яті загиблих українських захисників.

У середу, 11 січня, український президент Володимир Зеленський із неанонсованим візитом прибув до Львова.

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Telegram та опублікував фрагментом відео із візиту. 

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"Розпочав свій візит до Львова з найважливішого – вшанування пам'яті українських воїнів. Слава всім, хто віддав життя за нашу свободу і незалежність нашої держави! Слава Україні!", - написав лідер України.

Разом із Зеленським до Львова прибули голова Офісу президента Андрій Єрмак та його заступник Кирило Тимошенко. 

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький поінформував, що Зеленський побував на Марсовому полі Личаківського кладовища, аби вшанувати пам'ять загиблих через російську агресію Героїв. 

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Перегляди
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