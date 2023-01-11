Зеленський прибув із неоголошеним візитом до Львова (відео, фото)

У середу, 11 січня, український президент Володимир Зеленський із неанонсованим візитом прибув до Львова.

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Telegram та опублікував фрагментом відео із візиту.

Новина доповнюється...

"Розпочав свій візит до Львова з найважливішого – вшанування пам'яті українських воїнів. Слава всім, хто віддав життя за нашу свободу і незалежність нашої держави! Слава Україні!", - написав лідер України.

Разом із Зеленським до Львова прибули голова Офісу президента Андрій Єрмак та його заступник Кирило Тимошенко.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький поінформував, що Зеленський побував на Марсовому полі Личаківського кладовища, аби вшанувати пам'ять загиблих через російську агресію Героїв.

Читайте також: