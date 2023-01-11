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У Херсоні знову чути звуки вибухів

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
394
Час на прочитання
1 хв
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У Херсоні знову чути звуки вибухів

Фото: Associated Press

У соцмережах пишуть, що у Херсоні гучно.

У середу, 11 січня, у Херсоні повідомляють про вибухи. Повітряну тривогу в області не оголошено.  

Про це повідомляє "Суспільне".

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.

Обстріли Херсона

11 листопада 2022 року ЗСУ звільнили Херсон. Відтоді окупанти не припиняють щоденні обстріли міста.

Так, 10 січня, окупанти знову атакували Херсон. Російський снаряд розірвався просто у дворі багатоповерхівки.

А в селах окупованої частини Херсонщини російські загарбники проводили рейди оселями пенсіонерів.

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Дата публікації
Перегляди
394
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