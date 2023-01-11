У Херсоні знову чути звуки вибухів

У соцмережах пишуть, що у Херсоні гучно.
У середу, 11 січня, у Херсоні повідомляють про вибухи. Повітряну тривогу в області не оголошено.
Про це повідомляє "Суспільне".
"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.
Обстріли Херсона
11 листопада 2022 року ЗСУ звільнили Херсон. Відтоді окупанти не припиняють щоденні обстріли міста.
Так, 10 січня, окупанти знову атакували Херсон. Російський снаряд розірвався просто у дворі багатоповерхівки.
А в селах окупованої частини Херсонщини російські загарбники проводили рейди оселями пенсіонерів.
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