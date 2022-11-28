В Херсоне второй раз за день раздаются взрывы

Сегодня, 28 ноября, примерно в 13 часов раздались взрывы в Херсоне. Это уже второй раз за день херсонцы сообщают о звуках взрывов в городе.

Соответствующая информация появилась в СМИ и местных Telegram-каналах в 13:13.

В настоящее время воздушная тревога в Херсоне и области не объявлена.

Напомним, информация о первых взрывах за сегодняшний день в Херсоне появилась в СМИ примерно в 10:53.

Пока что местные власти не отреагировали на сообщения горожан о звуках взрывов в Хересне.

Обстрел Херсона

Оккупанты интенсивно обстреливают Херсон. Накануне, 27 ноября, российские войска нанесли удар по линиям электропередач в Херсоне, питающих областной центр.

В британской разведке отметили, что освобожденный украинскими войсками Херсон остается уязвимым, поскольку есть в радиусе действия российской артиллерии, которая ежедневно бьет по городу, в том числе из РСЗО "Град".

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 21 ноября призвала жителей Херсона эвакуироваться из города на период зимы.

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