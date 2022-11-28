В Херсоне прогремели взрывы

В городе не была объявлена воздушная тревога.

Сегодня, 28 ноября, в освобожденном от оккупантов Херсоне раздались взрывы.

Об этом сообщает "Суспильное".

Информация о звуках взрыва появилась в СМИ около 10:53. В это время в городе и Херсонской области не была объявлена воздушная тревога.

От местных властей не поступала информация о взрывах.

Обстрел Херсона

Российские войска интенсивно обстреливают Херсон. Накануне, 27 ноября, оккупанты нанесли удар по линиям электропередач в Херсоне, которые питают областной центр.

В бритнской разведке отметили, что освобожденный украинскими войсками Херсон остается уязвимым, поскольку есть в радиусе действия российской артиллерии, которая ежедневно бьет по городу, в том числе из РСЗО "Град".

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 21 ноября призвала жителей Херсона эвакуироваться из города на период зимы.

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