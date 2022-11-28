У Херсоні прогриміли вибухи

У місті не була оголошена повітряна тривога.

Сьогодні, 28 листопада, у звільненому від окупантів Херсоні пролунали вибухи.

Про це повідомляє "Суспільне".

Інформація про звуки вибуху з'явилась в ЗМІ приблизно о 10:53. На цей момент в місті та Херсонській області не була оголошена повітряна тривога.

Наразі від місцевої влади не надходила інформація про вибухи.

Обстріл Херсона

Російські війська інтенсивно обстрілюють Херсон. Напередодні, 27 листопада, окупнти завдали удару по лініях електропередач у Херсоні, які живлять обласний центр.

У бритнській розвідці зазначили, що звільнений українськими військами Херсон залишається вразливим, оскільки є в радіусі дії російської артилерії, яка щодня гатить по місту, зокрема із РСЗВ “Град”.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 21 листопада закликала жителів Херсону евакуюватися з міста на період зими.

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