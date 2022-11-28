У Херсоні вдруге за день лунають вибухи

Сьогодні, 28 листопада, приблизно о 13 годині пролунали вибухи у Херсоні. Це вже вдруге за день херсонці повідомляють про звуки вибухів у місті.

Відповідна інформація з'явилась у ЗМІ та в місцевих Telegram-каналах о 13:13.

Наразі повітряну тривогу у Херсоні та області не оголошено.

Нагадаємо, інформація про перші вибухи за сьогодні у Херсоні з'явилась у ЗМІ приблизно о 10:53.

Наразі місцева влада не відреагувала на повідомлення містян про звуки вибухів у Херосні.

Обстріл Херсона

Окупанти інтенсивно обстрілюють Херсон. Напередодні, 27 листопада, російські війська завдали удару по лініях електропередач у Херсоні, які живлять обласний центр.

У бритнській розвідці зазначили, що звільнений українськими військами Херсон залишається вразливим, оскільки є в радіусі дії російської артилерії, яка щодня гатить по місту, зокрема із РСЗВ “Град”.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 21 листопада закликала жителів Херсону евакуюватися з міста на період зими.

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