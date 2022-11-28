США розглядають можливіcть відправлення до України високоточних бомб

Постачання GLSDB до України може бути організоване вже навесні 2023 року.

Пентагон розглядає пропозицію компанії Boeing постачати Україні маленькі високоточні бомби, які втановлюють на ракети, які є у великій кількості, що дозволить Києву завдавати ударів далеко у тилу ворога, поки Захід намагається задовольнити попит України на більше зброї.

Про це повідомляє Reuters.

Військові запаси США та союзників скорочуються, і Україна стикається із потребою у більш досконалій зброї, оскільки війна затягується. Пропонована Boeing система - бомби малого діаметра наземного базування(GLSDB). Їхнє масове виробництво може бути нарощене в досить стислий термін.

Постачання GLSDB до України може бути організоване вже навесні 2023 року. Бомба поєднує в собі бомбу малого діаметра GBU-39 (SDB) і ракетний двигун M26,

Хоча Сполучені Штати відхилили запити України на ракету ATACMS радіусом дії 297 км, радіус дії GLSDB 150 км дозволить Україні вражати цінні військові цілі, які були поза досяжністю, і допоможе їй продовжувати контратаки через підривання російських тилів.

Нагадаємо, що у Великій Британії підтвердили надання українській армії високотехнологічних самонавідних ракет класу "повітря-земля" Brimstone.

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