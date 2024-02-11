С горы Брескул в Карпатах сошли три снежные лавины. Туристам советуют воздержаться от походов в горы.

Об этом сообщили на Facebook-странице Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

"С восточного склона горы Брецкул сошли три лавины мокрого снега объемами 3300, 1050 и 3500 м³. Советуем удержаться от выходов в высокогорье!" — сообщают спасатели.

Из-за оттепелей в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеговластная опасность (3 уровень).

Кроме того, на реках областей ожидается постепенное повышение уровня воды на 0,3-1,5 метра над текущими отметками.

Ранее синоптики "Укргидрометцентра" предупредили о снеголавинной опасности в связи со снегопадами. На высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей – значительная опасность, а в горах Львовской области – умеренная.