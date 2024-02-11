З гори Брескул у Карпатах зійшли три снігові лавини. Туристам радять утриматися від походів у гори.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

"Зі східного схилу гори Брецкул зійшли три лавини мокрого снігу об'ємами 3300, 1050 та 3500 м³. Радимо утриматися від виходів у високогір'я!" — повідомляють рятувальники.

Через вiдлигу у високогiр'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей зберiгається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

Крім того, на річках областей очiкується поступове пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,5 метра над поточними відмітками.

Раніше синоптики "Укргідрометцентру" попередили про сніголавинну небезпеку у зв’язку зі снігопадами. На високогiр'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей - значна небезпека, а у горах Львівської області - помірна.

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