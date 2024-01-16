У Китаї близько 1000 людей заблоковані через снігові замети

Серія лавин, що зійшли в результаті багатоденних сильних снігопадів, поховала під собою 6 км автомобільних доріг.

У Сіньцзян-Уйгурському автономному районі Китаю близько 1000 туристів опинилися у пастці у віддаленому курортному селищі Хему після сходження лавин. Евакуації перешкоджають заметені снігом дороги і мінлива погода.

Про це повідомляє Reuters.

Дорога до села Хему, яке розташоване поблизу кордонів Казахстану, Росії та Монголії, вже кілька днів перекрита лавинами. Село розташоване в префектурі Алтай у Сіньцзяні, де безперервний снігопад у деяких районах тривав 10 днів.

Сильний снігопад викликав сходження десятків лавин вздовж великих автомагістралей в горах Алтаю.

Деяких туристів вдалося евакуювати до безпечного місця гелікоптером.

За даними місцевих ЗМІ, висота снігу деяких місцях досягає семи метрів, а в інших – вище, ніж висота техніки для прибирання снігу.

Роботи з розчищення 50-кілометрової ділянки дороги, засипаної снігом, почалися тиждень тому.

Рятувальні роботи та роботи з прибирання снігу ускладнюють каміння, уламки та гілки дерев, змішані зі снігом. Рятувальники використовують лопати і екскаватори для розчищення доріг.

Оскільки погода в гірській місцевості швидко змінюється, вікна для виконання місій з постачанням харчів для заблокованих людей також були вузькими.

За даними видання CCTV, у вівторок вранці, 16 січня, військовий гелікоптер, який мав доставити борошно та паливо до Хему, не зміг вилетіти через погодні умови.

"Ця лавинна ситуація особлива, ми бачили такий сильний снігопад раніше, але ми не бачили такої частоти сходження лавин", - зазначив голова бюро управління автомобільними дорогами Чжао Цзіньшен.

Він також додав, що роботи з розчищення доріг для відновлення доступу до села Хему триватимуть ще деякий час через великий об’єм снігу на останніх чотирьох кілометрах дороги.

Нагадаємо, в Ісландії почалось виверження вулкана – мешканців одного з міст евакуювали (фото, відео).

Читайте також: