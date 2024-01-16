В Китае около 1000 человек заблокированы из-за метелей

Серия лавин, взошедших в результате многодневных сильных снегопадов, похоронила под собой 6 км автомобильных дорог.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая около 1000 туристов оказались в ловушке в отдаленном курортном поселке Хэму после схода лавин. Эвакуации препятствуют занесенные снегом дороги и переменная погода.

Об этом сообщает Reuters.

Дорога в село Хэму, расположенное вблизи границ Казахстана, России и Монголии, уже несколько дней перекрыта лавинами. Село расположено в префектуре Алтай в Синьцзяне, где непрерывный снегопад в некоторых районах длился 10 дней.

Сильный снегопад вызвал сход десятков лавин вдоль крупных автомагистралей в горах Алтая.

Некоторых туристов удалось эвакуировать в безопасное место вертолетом.

По данным местных СМИ, высота снега в некоторых местах достигает семи метров, а в других – выше, чем высота техники для уборки снега.

Работы по расчистке 50-километрового участка дороги, засыпанной снегом, начались неделю назад.

Спасательные работы и работы по уборке снега усложняют камни, обломки и ветки деревьев, смешанные со снегом. Спасатели используют лопасти и экскаваторы для расчистки дорог.

Поскольку погода в горной местности быстро меняется, окна для выполнения миссий с поставкой продуктов питания для заблокированных людей также были узкими.

По данным издания CCTV, во вторник утром, 16 января, военный вертолет, который должен был доставить муку и топливо в Хэм, не смог вылететь из-за погодных условий.

"Эта лавинная ситуация особенная, мы видели такой сильный снегопад раньше, но мы не видели такой частоты схода лавин", — отметил глава бюро управления автомобильными дорогами Чжао Цзиньшен.

Он также добавил, что работы по расчистке дорог для восстановления доступа к селу Хэму будут продолжаться еще некоторое время из-за большого объема снега на последних четырех километрах дороги.

Напомним, в Исландии началось извержение вулкана – жителей одного из городов эвакуировали (фото, видео).

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