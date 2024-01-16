У КНДР хочуть визнати Південну Корею окремою державою

Північнокорейський диктатор заявив, що обʼєднання з Південною Кореєю неможливе.

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин запропонував зміни до конституції своєї країни, у якій він пропонує визнати Південну Корею окремою державою.

Про це інформує Reuters.

Він заявив, що КНДР не хоче війни, але готова до неї. Крім того, диктатор КНДР заявив, що обʼєднання з Південною Кореєю неможливе.

Також північнокорейський диктатор звинуватив Південну Корею у бажанні поглинути КНДР, щоб зруйнувати його режим.

"Ми не хочемо війни, але ми не маємо наміру уникати її", - цитує Кіма KCNA.

Кім Чен Ин закликав до внесення змін до конституції КНДР, щоб Південна Корея була названа "ворогом номер один". Також він пообіцяв у разі війни "знищити" Південну Корею, а також "багато поразок" для США.

Диктатор КНДР зазначив, що у конституцію також необхідно внести питання "окупації", "відвоювання" та "включення" Півдня до складу своєї території у разі війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у КНДР заявили про випробування гіперзвукової твердопаливної балістичної ракети.

Крім того, ми раніше інформували, що у Північній Кореї зафіксували сейсмічну активність поблизу ядерного полігону.

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