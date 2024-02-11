Польські фермери блокуватимуть ще два пункти пропуску з Україною – подробиці

Польські фермери хочуть розширити блокування на ще два пункти пропуску з Україною.

Польські фермери, які блокують деякі пункти пропуску на кордоні з Україною, оголосили що від 12 лютого блокуватимуть напрямки пунктів пропуску "Устилуг" та "Угринів".

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Орієнтовно, десь о 10 годині можуть початися такі дії, але будемо сподіватися, що цього не станеться, хоча навряд", - сказав він.

За його словами, польські протестувальники не блокують рух для легкових автомобілів та пасажирських автобусів.

Як додав Демченко, наразі заблокованими залишаються напрямки пунктів пропуску "Ягодин" і "Рава -Руська".

"Станом на ранок сьогодні навпроти "Ягодина" на території Польщі в бік України в чергах очікують десь 700 вантажних транспортних засобів, у напрямку пункту пропуску "Рава- Руська" десь 400 вантажівок", - повідомив речник Держприкордонслужби.

Понад тисяча вантажівок очікують у черзі у напрямку пункту пропуску "Краківець" хоч цей напрямок і не блокується, але водії та перевізники шукають собі напрямки, де вони можуть перетнути кордон "і тут ми бачимо збільшення кількості вантажівок, які перебувають у черзі".

Нагадаємо, польські фермери 10 лютого розблокували рух вантажівок у пункті пропуску "Шегині-Медика".

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