У французьких Альпах зійшла лавина: є загиблі

Лавина зійшла близько полудня.
У французьких Альпах 9 квітня загинули щонайменше чотири людини внаслідок сходження лавини. Ще девʼять лижників постраждали. Рятувальники шукають уцілілих.
Як повідомляє BFMTV, лавина зійшла у провінції Верхня Савоя в гірській місцевості, поряд з гірськолижним курортом. Усі постраждалі — пішохідні туристи і лижник.
Рятувальні служби продовжують працювати. Скільки людей могло опинитися в районі лавини, поки невідомо.
Раніше стало відомо, що у швейцарських Альпах дев'ятеро лижників дивом вижили після сходження лавини.
А на кордоні Австрії та Швейцарії внаслідок сходження снігової лавини загинуло п'ятеро людей, ще одна - постраждала.
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