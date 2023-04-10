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У французьких Альпах зійшла лавина: є загиблі

У французьких Альпах зійшла лавина: є загиблі

Фото: pixabay.com

Лавина зійшла близько полудня.

У французьких Альпах 9 квітня загинули щонайменше чотири людини внаслідок сходження лавини. Ще девʼять лижників постраждали. Рятувальники шукають уцілілих.

Як повідомляє BFMTV, лавина зійшла у провінції Верхня Савоя в гірській місцевості, поряд з гірськолижним курортом. Усі постраждалі — пішохідні туристи і лижник.

Рятувальні служби продовжують працювати. Скільки людей могло опинитися в районі лавини, поки невідомо.

Раніше стало відомо, що у швейцарських Альпах  дев'ятеро лижників дивом вижили після сходження лавини.

А на кордоні Австрії та Швейцарії внаслідок сходження снігової лавини загинуло п'ятеро людей, ще одна - постраждала.

Новини світу: в Австрії на гірськолижньому курорті зійшла лавина – троє загинули, двоє зазнали травм

Новини світу: в Австрії на гірськолижньому курорті зійшла лавина – троє загинули, двоє зазнали травм

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