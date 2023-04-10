Во французских Альпах взошла лавина: есть погибшие

Лавина взошла около полудня.
Во французских Альпах 9 апреля погибли не менее четырех человек в результате схода лавины. Еще девять лыжников пострадали. Спасатели ищут уцелевших.
Как сообщает BFMTV, лавина сошла в провинции Верхняя Савоя в горной местности, рядом с горнолыжным курортом. Все пострадавшие – пешеходные туристы и лыжник.
Спасательные службы продолжают работать. Сколько человек могло оказаться в районе лавины, пока неизвестно.
Ранее стало известно, что в швейцарских Альпах девять лыжников чудом выжили после восхождения лавины.
А на границе Австрии и Швейцарии в результате схода снежной лавины погибли пять человек, еще один — пострадал.
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