Во французских Альпах взошла лавина: есть погибшие

Во французских Альпах 9 апреля погибли не менее четырех человек в результате схода лавины. Еще девять лыжников пострадали. Спасатели ищут уцелевших.

Как сообщает BFMTV, лавина сошла в провинции Верхняя Савоя в горной местности, рядом с горнолыжным курортом. Все пострадавшие – пешеходные туристы и лыжник.

Спасательные службы продолжают работать. Сколько человек могло оказаться в районе лавины, пока неизвестно.

Ранее стало известно, что в швейцарских Альпах девять лыжников чудом выжили после восхождения лавины.

А на границе Австрии и Швейцарии в результате схода снежной лавины погибли пять человек, еще один — пострадал.

Новости мира: в Австрии на горнолыжном курорте сошла лавина – трое погибли, двое получили травмы

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