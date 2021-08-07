В Киеве прощаются с Евгением Марчуком

В связи с похоронами перекрыли улицу Грушевского от Крепостного переулка до пересечения с Музейной.

В Киеве в доме официальных приемов проходит церемония прощания с экс-премьер-министром Украины и первым председателем СБУ Евгением Марчуком.

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Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Евгений Марчук умер в четверг, 5 августа, на 81-м году жизни.

В связи с похоронами перекрыли улицу Грушевского от Крепостного переулка до пересечения с Музейной.

На церемонии прощания достаточно многолюдно. В зале присутствовали секретарь СНБО Алексей Данилов, экс-министр образования Лилия Гриневич и экс-министр юстиции Александр Лавринович. Проститься с Марчуком пришли депутаты Верховной Рады, помощник Зеленского Сергей Шефир, режиссер Олесь Янчук.

На церемонию принесли венки от президента Владимира Зеленского, Верховной Рады, Кабмина и других государственных учреждений.

Фото: OBOZREVATEL

Похоронят Евгения Марчука на Байковом кладбище.

Напомним, в четверг, 5 августа, остановилось сердце Евгения Марчука — бывшего премьер-министра, председателя Службы безопасности Украины, выдающегося государственного деятеля. Причиной смерти стало инфицирования COVID-19, что спровоцировало острую сердечно-легочную недостаточность.

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