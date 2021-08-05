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Умер бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук

Умер бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук

УНИАН

Об этом сообщила его жена.

Сегодня, 5 августа, умер бывший Премьер-министр Украины Евгений Марчук. Об этом на своей странице в Faсebook написала его супруга Лариса Ившина. Она сообщила, что у него остановилось сердце.

"Черный день... умер ЕК ... остановилось сердце", — написала она.

Евгений Марчук родился 28 января 1941 года в селе Долиновцы. Занимал ряд ключевых государственных должностей. В частности, Марчук стал первым главой Службы безопасности Украины (СБУ) и возглавлял ее с 6 ноября 1991 по 12 июля 1994.

Также Марчук занимал должности:

  • государственного министра по вопросам обороны, национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций УССР;
  • вице-премьер-министра Украины в правительстве Виталия Масола;
  • первого вице-премьер-министра Украины - председателя Координационного комитета при президенте Украины по борьбе с коррупцией и организованной преступностью;
  • премьер-министра Украины (1995-1996);
  • секретаря СНБО (1999 год);
  • министра обороны (2003-2004).
  • в 2018 году бывший глава государства Петр Порошенко назначил Марчука представителем Украины в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Он пробыл на этой должности до мая 2019 года.
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