В Сети нашли "близнеца" Зеленского (вирусные видео)

Он стал звездой Сети, когда многие пользователи увидели большое сходство с Зеленским.

Итальянец Джиджи Пешериа из Неополя покорил украинок своим сходством с Владимиром Зеленским.

Свои видео блоггеры публикуют в TikTok.

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Пешерия в своих видео рассказывает, что занимается торговлей рыбой, ранее работал барменом, но это ему не понравилось.

Он стал звездой Сети, когда многие пользователи увидели большое сходство с украинским президентом. У него схожие черты лица, мимика и язык тела.

Под видео итальянца украинки пишут следующие комментарии:

"Я думала, только мне кажется, что он так похож на Зеленского",

"Да это же близнец Зеленского?!"

"Очень похож на Зеленского",

"Да это наш президент".

В Сети завирусились видео с "близнецом" Зеленского

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