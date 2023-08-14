В Сети нашли "близнеца" Зеленского (вирусные видео)

Он стал звездой Сети, когда многие пользователи увидели большое сходство с Зеленским.
Итальянец Джиджи Пешериа из Неополя покорил украинок своим сходством с Владимиром Зеленским.
Свои видео блоггеры публикуют в TikTok.
Пешерия в своих видео рассказывает, что занимается торговлей рыбой, ранее работал барменом, но это ему не понравилось.
Он стал звездой Сети, когда многие пользователи увидели большое сходство с украинским президентом. У него схожие черты лица, мимика и язык тела.
Под видео итальянца украинки пишут следующие комментарии:
- "Я думала, только мне кажется, что он так похож на Зеленского",
- "Да это же близнец Зеленского?!"
- "Очень похож на Зеленского",
- "Да это наш президент".
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