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В Сети нашли "близнеца" Зеленского (вирусные видео)

В Сети нашли "близнеца" Зеленского (вирусные видео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
994
Время на прочтение
1 мин
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В Сети нашли "близнеца" Зеленского (вирусные видео)

"Близнец" Владимира Зеленского. ФОТО: сундуки с видео

Он стал звездой Сети, когда многие пользователи увидели большое сходство с Зеленским.

Итальянец Джиджи Пешериа из Неополя покорил украинок своим сходством с Владимиром Зеленским.

Свои видео блоггеры публикуют в TikTok.

Пешерия в своих видео рассказывает, что занимается торговлей рыбой, ранее работал барменом, но это ему не понравилось.

Он стал звездой Сети, когда многие пользователи увидели большое сходство с украинским президентом. У него схожие черты лица, мимика и язык тела.

Под видео итальянца украинки пишут следующие комментарии:

  • "Я думала, только мне кажется, что он так похож на Зеленского",
  • "Да это же близнец Зеленского?!"
  • "Очень похож на Зеленского",
  • "Да это наш президент".

В Сети завирусились видео с "близнецом" Зеленского

В Сети завирусились видео с "близнецом" Зеленского

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Дата публикации
Просмотры
994
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