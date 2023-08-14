У Мережі знайшли "близнюка" Зеленського (вірусні відео)

Він став зіркою Мережі, коли багато із користувачів побачили неабияку схожість із Зеленським.

Італієць Джіджі Пешеріа із Неополя підкорив українок своєю схожістю на Володимира Зеленського.

Свої відео блогер публікує у TikTok.

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Пешерія у своїх відео розповідає, що наразі займається торгівлею рибою, раніше працював барменом, але це йому не сподобалося.

Він став зіркою Мережі, коли багато із користувачів побачили неабияку схожість із українським президентом. У нього подібні риси обличчя, міміка та мова тіла.

Під відео італійця українки пишуть такі коментарі:

"Я думала, тільки мені здається, що він так схожий на Зеленського",

"Та це ж близнюк Зеленського?!"

"Дуже похожий на Зеленського",

"Та це наший президент".

У Мережі завірусилися відео із "близнюком" Зеленського

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