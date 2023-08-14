Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У Мережі знайшли "близнюка" Зеленського (вірусні відео)

У Мережі знайшли "близнюка" Зеленського (вірусні відео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
675
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Мережі знайшли "близнюка" Зеленського (вірусні відео)

"Близнюк" Володимира Зеленського. ФОТО: скрин із відео

Він став зіркою Мережі, коли багато із користувачів побачили неабияку схожість із Зеленським.

Італієць Джіджі Пешеріа із Неополя підкорив українок своєю схожістю на Володимира Зеленського. 

Свої відео блогер публікує у TikTok.

Пешерія у своїх відео розповідає, що наразі займається торгівлею рибою, раніше працював барменом, але це йому не сподобалося. 

Він став зіркою Мережі, коли багато із користувачів побачили неабияку схожість із українським президентом. У нього подібні риси обличчя, міміка та мова тіла. 

Під відео італійця українки пишуть такі коментарі:

  • "Я думала, тільки мені здається, що він так схожий на Зеленського",
  • "Та це ж близнюк Зеленського?!"
  • "Дуже похожий на Зеленського",
  • "Та це наший президент".

У Мережі завірусилися відео із "близнюком" Зеленського 

У Мережі завірусилися відео із "близнюком" Зеленського 

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
675
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація