Никита Добрынин о разводе с Квитковой: "Мирно урегулировано, без судов"

Украинский телеведущий Никита Добрынин заявил, что они с блогершей Дашей Квитковой официально расстались и решили все юридические вопросы.

Как объяснил знаменитость в Instagram, они с бывшей супругой мирно урегулировали все юридические вопросы после расторжения брака. Экс-возлюбленные без суда поделили имущество и опеку над 2-летним сыном Львом. Как объяснил Добрынин, самое главное для него – интересы его ребенка.

"Этот непростой период в жизни официально завершился. Мирно урегулированы все юридические вопросы, без судов, с учетом интересов сторон и ребенка. Самое главное теперь – я спокоен за будущее сына рядом", — поделился ведущий.

Никита Добрынин / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Отметим, на днях Даша Квиткова заявила, что будет судиться с экс-мужем Никитой Добрыниным, чтобы поделить совместное имущество. Однако бывшие супруги обошлись без судов и мирно урегулировали все вопросы.

Напомним, Никита Добрынин и Даша Квиткова сыграли свадьбу в августе 2020 года, а в сентябре 2022 года пара обвенчалась. Однако уже в январе 2023 года супруги ошеломили новостью, что разводятся. Официально пара расторгла брак в июне этого года. В настоящее время они придерживаются нейтральных отношений и занимаются воспитанием 2-летнего сына Льва.

Читайте также: