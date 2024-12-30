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В Сумах ночью раздались взрывы — СМИ

В Сумах ночью раздались взрывы — СМИ

Взрывы прозвучали в Сумах / Фото: Facebook / Киевская городская администрация

В регионе объявлена воздушная тревога.

В Сумах в ночь на 30 декабря прозвучала серия взрывов.

Об этом сообщает общественное со ссылкой на своих корреспондентов.

"В Сумах раздались взрывы, информируют корреспонденты Общественного", — говорится в сообщении.

В регионе во время взрывов была объявлена воздушная тревога.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики атакуют Украину ударными БПЛА.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Николаеве из-за атаки БпЛА загорелась крыша многоэтажки.

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