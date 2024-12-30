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Астрологический прогноз на 30 декабря

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: нынешний день находится под покровительством Гекаты, поэтому необходимо остерегаться злых и агрессивных людей – не вступать с ними в конфликты и не поддаваться на их провокации. 

Символ дня: Осьминог. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: алый. 

Счастливые камни дня: белый опал, черный жемчуг, цветная яшма.

За какую часть тела отвечает: прямая кишка, анус. 

Болезни дня: велика вероятность обострения психиатрических заболеваний и снижение иммунитета. 

Питание дня: необходимо отказаться от жирной и жареной пищи, никотина и алкогольных напитков. 

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться. 

Магия и мистика дня: для магических действий день неблагоприятен. 

Сны дня: сны нынешней ночи полезной информации не несут. 

Табу дня: нельзя верить предсказаниям и гаданиям – они могут запрограммировать на неудачи и потери. 

Цитата дня: «Быть скромным с равным – хороший тон, с подчиненным – благородство, с начальством – здравый смысл» (Эмиль Майерсон). 

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