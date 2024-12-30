В Сумской области прозвучало 56 взрывов

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
За прошедшие сутки захватчики совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Зафиксировано 56 взрывов. Обстрелы потерпели Юнаковская, Белопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская общины.
- Эсманьская община: совершен гранатометный обстрел (20 взрывов)
- Середино-будская община: нанесена атака FPV-дрона (1 взрыв).
- Великописаревское общество: произошли сбросы ВОГ с БПЛА (8 взрывов), атаки FPV-дронами (4 взрыва), артиллерийский обстрел (4 взрыва), минометные обстрелы (14 взрывов)
- Шалыгинская община: 3 мины сбросили россияне на территорию общины.
- Белопольское общество: зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв).
- Юношеское общество: враг нанес атаку FPV-дроном(1 взрыв).
Напомним, ранее сообщалось, что россияне ударили КАБами по поселку на Харьковщине, в результате чего погиб и ранен.
Кроме того, мы ранее информировали, что разведка Британии вскрыла детали новой тактики российских ракетных ударов.
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