В Сумской области прозвучало 56 взрывов

За прошедшие сутки захватчики совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 56 взрывов. Обстрелы потерпели Юнаковская, Белопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская общины.

Эсманьская община: совершен гранатометный обстрел (20 взрывов)

Середино-будская община: нанесена атака FPV-дрона (1 взрыв).

Великописаревское общество: произошли сбросы ВОГ с БПЛА (8 взрывов), атаки FPV-дронами (4 взрыва), артиллерийский обстрел (4 взрыва), минометные обстрелы (14 взрывов)

Шалыгинская община: 3 мины сбросили россияне на территорию общины.

Белопольское общество: зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв).

Юношеское общество: враг нанес атаку FPV-дроном(1 взрыв).

Напомним, ранее сообщалось, что россияне ударили КАБами по поселку на Харьковщине, в результате чего погиб и ранен.

Кроме того, мы ранее информировали, что разведка Британии вскрыла детали новой тактики российских ракетных ударов.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.