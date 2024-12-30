На Сумщині пролунало 56 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 56 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади.

Есманьська громада: здійснено гранатометний обстріл (20 вибухів)

Середино-Будська громада: завдано атаку FPV-дрона (1 вибух).

Великописарівська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (8 вибухів), атаки FPV-дронами (4 вибухи), артилерійський обстріл (4 вибухи), мінометні обстріли (14 вибухів)

Шалигинська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.

Білопільська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).

Юнаківська громада: ворог завдав атаку FPV-дроном(1 вибух).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни вдарили КАБами по селищу на Харківщині, в результаті чого є загиблий і поранені.

Крім того, ми раніше інформували, що розвідка Британії розкрила деталі нової тактики російських ракетних ударів.

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