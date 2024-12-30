Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 30 грудня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу, півночі та півдня.
- Нова група "шахедів" з Чорного моря - курсом на південь Одещини!
- "Шахеди" на півдні Сумщини, сході Полтавщини, заході Харківщини - курсом на північ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ШІ в "Шахедах" дозволяє розпізнавати електростанції, навіть якщо ті відключені від мережі.
Крім того, ми раніше інформували, що в Росії ЗСУ знищили склад, де ремонтували "Шахеди".
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