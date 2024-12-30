Астрологічний прогноз на 30 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: сьогоднішній день перебуває під заступництвом Гекати, тому необхідно остерігатися злих і агресивних людей – не вступати з ними у конфлікти та не піддаватися на їхні провокації.

Символ дня: восьминіг.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливі камені дня: білий опал, чорні перли, кольорова яшма.

За яку частину тіла відповідає: пряма кишка, анус.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення психіатричних захворювань та зниження імунітету.

Харчування дня: необхідно відмовитися від жирної та смаженої їжі, нікотину та алкогольних напоїв.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Магія та містика дня: для магічних дй день несприятливий.

Сни дня: сни цієї ночі корисної інформації не несуть.

Табу дня: не можна вірити передбаченням та ворожінням – вони можуть запрограмувати на невдачі та втрати.

Цитата дня: «Бути скромним з рівним – гарний тон, з підлеглим – шляхетність, з начальством – здоровий глузд» (Еміль Маєрсон).

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