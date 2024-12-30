У Сумах вночі лунали вибухи - ЗМІ

У Сумах в ніч проти 30 грудня пролунала серія вибухів.

Про це повідомляє суспільне, з посиланням на свої кореспондентів.

"В Сумах пролунали вибухи, інформують кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.

У регіоні на час вибухів була оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА.

Крім того, ми раніше інформували, що у Миколаєві через атаку БпЛА загорівся дах багатоповерхівки.

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