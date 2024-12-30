У Сумах вночі лунали вибухи - ЗМІ

У регіоні оголошена повітряна тривога.
У Сумах в ніч проти 30 грудня пролунала серія вибухів.
Про це повідомляє суспільне, з посиланням на свої кореспондентів.
"В Сумах пролунали вибухи, інформують кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.
У регіоні на час вибухів була оголошена повітряна тривога.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА.
Крім того, ми раніше інформували, що у Миколаєві через атаку БпЛА загорівся дах багатоповерхівки.
Читайте також:
- Скільки мешканців Києва загинуло в результаті повітряних атак Росії: цифра шокує
- РФ посилює повітряну війну в Україні: секретний завод нарощує виробництво дронів
- Атака "Шахедами" по Харкову: з'явилися фото наслідків