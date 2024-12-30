У РФ 16-річну школярку кинули за ґрати через "виправдання тероризму"

Дівчина вивісила портрети бійців РДК, які воюють у складі ЗСУ.

У РФ суд арештував 16-річну школярку однієї зі шкіл Санкт-Петербурга, яку звинуватили у "виправданні тероризму".

Про це йдеться у повідомленні Радіо Свобода.

Видання пише, що приписною арешту дівчини стали фотографії, які висіли на шкільному стенді наприкінці грудня. Повідомляється, що 26 грудня в одній зі шкіл Санкт-Петербурга знайшли дві фотографії бійців Російського добровольчого корпусу (РДК) — підрозділу, що воює у складі ЗСУ.

На кожному фото був підписаний — Герої Росії. Знімки провисіли кілька днів перед тим, як їх помітили, після чого проти дівчини порушили кримінальну справу.

Сама дівчина просила у суді відправити її під домашній арешт. Наразі вона перебуває в ізоляторі, їй загрожує до пʼяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Москві суд заочно заарештував колишніх та чинних українських чиновників.

Крім того, ми раніше інформували, що ворожі пропагандисти видали роботу ДРГ за "прорив на Сумщині".

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