В Сумской области прогремели 143 взрыва

За прошедшие сутки захватчики совершили 68 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 143 взрыва. Обстрелы получили Сумская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская, Шосткинская, Середино-Будская общины.

Эсманьское общество: враг бил из минометов (8 взрывов), FPV-дронами (6 взрывов).

Краснопольское общество: совершены минометные обстрелы (19 взрывов), удары FPV-дронами (5 взрывов), сброс ВОГ с БпЛА (9 взрывов).

Середино-будская община: произошли сбросы ВОГ с БпЛА (10 взрывов), минометные обстрелы (40 взрывов), удар FPV-дрона (1 взрыв), обстрел из РСЗО (19 взрывов).

Великописаревское общество: зафиксированы удары FPV-дронов (6 взрывов), сброс ВОГ с БпЛА (2 взрыва).

Белопольское общество: осуществлен сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв), удар FPV-дрона (1 взрыв).

Новослободская община: были удары FPV-дронов (2 взрыва).

Хотинская община: нанесен удар FPV-дронов (4 взрыва).

Шалыгинская община: зафиксирован удар FPV-дронов (2 взрыва).

Миропольское общество: враг ударил FPV-дроном (1 взрыв). В результате попадания поврежден автобус, получили ранения 3 гражданских лица.

Юношеское общество: осуществлен пуск КАБ (1 взрыв).

Зноб-новгородская община: были пуски КАБ (4 взрыва).

Шосткинская община: зафиксирован удар БПЛА (1 взрыв).

Сумская община: совершена атака БпЛА (1 взрыв). В результате падения обломков БПЛА повреждено частное домохозяйство.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики ударили по автомобилю с гражданскими в Запорожской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что враг атаковал Харьков беспилотниками.

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