На Сумщині пролунало 143 вибухи

Протягом минулої доби загарбники здійснили 68 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 143 вибухи. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Шосткинська, Середино-Будська громади.

Есманьська громада: ворог бив з мінометів (8 вибухів), FPV-дронами (6 вибухів).

Краснопільська громада: здійснено мінометні обстріли (19 вибухів), удари FPV-дронами (5 вибухів), скидання ВОГ з БпЛА (9 вибухів).

Середино-Будська громада: відбулися скидання ВОГ з БпЛА (10 вибухів), мінометні обстріли (40 вибухів), удар FPV-дрона (1 вибух), обстріл з РСЗВ (19 вибухів).

Великописарівська громада: зафіксовано удари FPV-дронів (6 вибухів), скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи).

Білопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух), удар FPV-дрона (1 вибух).

Новослобідська громада: були удари FPV-дронів (2 вибухи).

Хотінська громада: завдано удар FPV-дронів (4 вибухи).

Шалигинська громада: зафіксовано удар FPV-дронів (2 вибухи).

Миропільська громада: ворог вдарив FPV-дроном (1 вибух). Внаслідок влучання пошкоджено автобус, отримали поранення 3 цивільні особи.

Юнаківська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух).

Зноб-Новгородська громада: були пуски КАБ (4 вибухи).

Шосткинська громада: зафіксовано удар БпЛА (1 вибух).

Сумська громада: здійснено атаку БпЛА (1 вибух). Внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено приватне домогосподарство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники вдарили по автівці з цивільними в Запорізькій області.

Крім того, ми раніше інформували, що ворог атакував Харків безпілотниками.

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