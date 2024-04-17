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В Сумской области раздалось 218 взрывов

В Сумской области раздалось 218 взрывов

Иллюстрация: враг обстрелял значительное количество общин / Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Враг продолжает уничтожать Сумскую область.

Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21.00 16 апреля 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 35 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 218 взрывов. Обстрелы потерпели Миропольская, Юнаковская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Великописаревская, Кролевецкая, Шалыгинская, Эсманьская, Шосткинская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Ямпольская громады.

  • Белопольская громада: с территории РФ осуществлен обстрел из стрелкового оружия, минометов (20 взрывов), АГС (35 взрывов), артиллерии (16 взрывов), обстрел FPV-дроном (1 взрыв).
  • Середино-будская громада: враг бил из артиллерии (34 взрыва), минометов (6 взрывов).
  • Великописаревская громада: зафиксирован обстрел НУРС, 8 ракет с 1 вертолета, минометные обстрелы (9 взрывов).
  • Зноб-новгородская громада: россияне ударили из артиллерии (25 взрывов).
  • Кролевецкая громада: с территории России произведен обстрел из РСЗО (4 взрыва).
  • Эсманьская громада: был артобстрел (2 взрыва).
  • Миропольская громада: зафиксирована атака 2-х вражеских FPV дронов.
  • Краснопольская громада: 23 мины сбросил враг на территорию общины. Также были артиллерийские обстрелы (12 взрывов).
  • Юнаковская громада: с территории России произведен минометный обстрел (6 взрывов), враждебными БпЛА совершен сброс боеприпасов типа ВОГ (3 взрыва).
  • Ямпольская громада: нанесен авиаудар (КАБ). В результате удара один человек получил ранения.
  • Шалыгинская громада: россияне избивали из артиллерии (7 взрывов) и минометов (5 взрывов).
  • Шосткинская громада: враг ударил из РСЗО (2 взрыва).
  • Ворожбянская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (4 взрыва).

Напомним, в начале апреля российские диверсанты пытались зайти на территорию Сумской области. Между украинскими и российскими силами завязался стрелковый бой.

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