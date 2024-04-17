В Сумской области раздалось 218 взрывов

Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21.00 16 апреля 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 35 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 218 взрывов. Обстрелы потерпели Миропольская, Юнаковская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Великописаревская, Кролевецкая, Шалыгинская, Эсманьская, Шосткинская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Ямпольская громады.

Белопольская громада: с территории РФ осуществлен обстрел из стрелкового оружия, минометов (20 взрывов), АГС (35 взрывов), артиллерии (16 взрывов), обстрел FPV-дроном (1 взрыв).

Середино-будская громада: враг бил из артиллерии (34 взрыва), минометов (6 взрывов).

Великописаревская громада: зафиксирован обстрел НУРС, 8 ракет с 1 вертолета, минометные обстрелы (9 взрывов).

Зноб-новгородская громада: россияне ударили из артиллерии (25 взрывов).

Кролевецкая громада: с территории России произведен обстрел из РСЗО (4 взрыва).

Эсманьская громада: был артобстрел (2 взрыва).

Миропольская громада: зафиксирована атака 2-х вражеских FPV дронов.

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Краснопольская громада: 23 мины сбросил враг на территорию общины. Также были артиллерийские обстрелы (12 взрывов).

Юнаковская громада: с территории России произведен минометный обстрел (6 взрывов), враждебными БпЛА совершен сброс боеприпасов типа ВОГ (3 взрыва).

Ямпольская громада: нанесен авиаудар (КАБ). В результате удара один человек получил ранения.

Шалыгинская громада: россияне избивали из артиллерии (7 взрывов) и минометов (5 взрывов).

Шосткинская громада: враг ударил из РСЗО (2 взрыва).

Ворожбянская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (4 взрыва).

Напомним, в начале апреля российские диверсанты пытались зайти на территорию Сумской области. Между украинскими и российскими силами завязался стрелковый бой.

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