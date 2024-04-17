На Сумщині пролунало 218 вибухів

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 16 квітня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 35 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 218 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Кролевецька, Шалигинська, Есманьська, Шосткинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Ямпільська громади.

Білопільська громада: з території РФ здійснено обстріл зі стрілецької зброї, мінометів (20 вибухів), АГС (35 вибухів), артилерії (16 вибухів), обстріл FPV- дроном (1 вибух).

Середино-Будська громада: ворог бив з артилерії (34 вибухи), мінометів (6 вибухів).

Великописарівська громада: зафіксовано обстріл НУРС, 8 ракет з 1 гвинтокрила, мінометні обстріли (9 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: росіяни вдарили з артилерії (25 вибухів).

Кролевецька громада: з території Росії здійснено обстріл з РСЗВ (4 вибухи).

Есманьська громада: був артобстріл (2 вибухи).

Миропільська громада: зафіксовано атаку 2-х ворожих FPV дронів.

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Краснопільська громада: 23 міни скинув ворог на територію громади. Також були артилерійські обстріли (12 вибухів).

Юнаківська громада: з території Росії здійснено мінометний обстріл (6 вибухів), ворожими БпЛА здійснено скидання боєприпасів типу ВОГ (3 вибухи).

Ямпільська громада: нанесено авіаудар (КАБ). Внаслідок удару одна людина отримала поранення.

Шалигинська громада: росіяни били з артилерії (7 вибухів) та мінометів (5 вибухів).

Шосткинська громада: ворог вдарив з РСЗВ (2 вибухи).

Ворожбянська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (4 вибухи).

Нагадаємо, на початку квітня російські диверсанти вже намагалися зайти на територію Сумської області. Між українськими та російськими силами зав'язався стрілецький бій.

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