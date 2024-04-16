Ворог обстріляв три громади на Сумщині

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 15 квітня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 8 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Великописарівська, Ямпільська громади.

Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (2 вибухи).

Ямпільська громада: зафіксовано авіаудар (1 вибух).

Краснопільська громада: з ворожого літака здійснено пуск авіаційної бомби та мінометний обстріл (4 вибухи).

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Нагадаємо, на початку квітня російські диверсанти вже намагалися зайти на територію Сумської області. Між українськими та російськими силами зав'язався стрілецький бій.

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