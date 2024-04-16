Астрологічний прогноз на 16 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: бажано відмовитись від будь-яких починань – успіхом вони не увінчаються. У бізнесі можливі складнощі, які можна мінімізувати, не роблячи різких рухів.

Символ дня: Нетопир.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: жовтий, золотий, помаранчевий, охра.

Щасливі камені дня: олександрит, чорні перли.

За яку частину тіла відповідає: серце.

Хвороби дня: хвороби сьогоднішнього дня будуть зумовлені зниженням імунітету, тому необхідно вжити заходів щодо його зміцнення: більше гуляти, правильно харчуватися, пити вітаміни.

Харчування дня: необхідно відмовитися від м'яса, грибів та алкоголю.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись категорично.

Дачні роботи дня: можна обробляти ґрунт, обрізати дерева та чагарники.

Магія та містика дня: небажано займатися любовною магією – вона може дати протилежний результат.

Сни дня: сни нинішньої ночі, навіть якщо їхній сюжет здасться неприємним, нічого поганого не віщують, так що з їх приводу можна не переживати.

Табу дня: не можна виглядати у дзеркала.

Цитата дня: "Люди були створені для того, щоб їх любили, а речі для того, щоб ними користувалися. Світ у хаосі, бо все навпаки" (Далай-лама XIV).

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