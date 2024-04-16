У Хмельницькій області було чути вибухи - ЗМІ

На Хмельниччині у ніч проти 16 квітня було чути вибухи.

Про це пише Суспільне.

Раніше моніторингові канали повідомляли, що вибухи пролунали поблизу Старокостянтинова. Мовляв, йшлося про роботу ППО.

Незабаром після вибухів у Хмельницькій області пролунав відбій повітряної тривоги.

Пізніше Повітряні Сили ЗСУ заявили про відбій загрози ударних БпЛА для всіх областей.

Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що ворог знову атакує Україну безпілотниками.

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